​Precari della Igeco, mancato rinnovo senza motivo

E’ ancora una volta la gestione della raccolta rifiuti a tenere alta l’attenzione a Manduria. Questa volta la lamentela riguarda il personale di supporto che la Igeco ha impiegato per garantire il ritiro porta a porta nelle zone marine. Il personale incaricato con contratto a termine individuato con un avviso pubblico bandito quattro anni fa dall’impresa, è stato in gran parte cambiato senza un’apparente motivazione.

Per undici di loro l’incarico non è stato rinnovato perchè la Igeco ha preferito assumere altro personale nuovo. Una scelta che ha lasciato l’amaro in bocca ai precari che hanno ricevuto il benservito dopo le promesse di un reimpiego. Pare infatti che agli inizi di maggio, agli undici operatori ecologici stagionali sarebbe stato chiesto di preparare i documenti necessari alla riassunzione temporanea (casellario giudiziario, stato occupazionale ed esami del sangue, tutto a loro spese), per essere poi messi da parte. Agli inizi di giugno, poi, l’amara sorpresa di vedersi sostituiti da altri undici lavoratori alle prime armi reclutati senza nessun avviso pubblico come era successo nel 2016. «La Igeco può fare una cosa del genere? I commissari straordinari del comune lo sanno? La graduatoria del concorso a cosa è servita?», sono le domande che si pongono gli undici disoccupati che avevano già fatto progetti per questa nuova campagna estiva.