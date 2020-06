L’erba copre il Calvario, la denuncia di Archeoclub

È uno dei simboli della città Messapica. Dopo il Fonte di Plinio e le mura Messapiche dell’omonimo parco archeologico, il Calvario, per la sua unicità architettonica e dei materiali con cui è stato realizzato, è sicuramente il monumento storico più caratterizzante di Manduria. Attualmente, purtroppo, è un angolo abbandonato all’incuria dove le erbacce ricoprono gran parte delle sue bellezze. A dolersene sono soprattutto gli addetti ai lavori che inutilmente sollecitano le autorità preposte a rendere onore al luogo tra i più visitati della città anche per la sua posizione centrale e accessibilità.

Sino a poco tempo fa a renderlo visitabile erano i volontari dell’associazione Archeoclub che periodicamente provvedevano ad eliminare le infestanti e pulire il sito. A quanto pare, però, il comune di Manduria o la soprintendenza ai beni archeologici e belle arti e paesaggio, avrebbe vietato tali aiuti sostenendo la pericolosità degli interventi che potrebbero danneggiare e staccare i cocci di ceramica e maioliche con cui è rivestito il monumento. Consapevoli di cosa sarebbe accaduto, gli attivisti di Archeoclub per tramite della loro presidentessa Anna Maria D’Andria, si sono nuovamente offerti di ripulire il sito con prodotti diserbanti che non arrecherebbero danni al manufatto. «Dal Comune non ci danno risposta così come non hanno risposto alle proteste di chi lamenta la chiusura e l’abbandono della biblioteca Marco Gatti», sospira con sconforto la dottoressa D’Andria.



Il monumento del Calvario fu realizzato nella seconda metà del XIX secolo da Giuseppe Renato Greco, un artigiano che proveniva da Francavilla Fontana, che completò l’opera iniziata ai primi anni dell’Ottocento da alcuni sacerdoti liquorini. Gli uomini religiosi della Congregazione del Santissimo Redentore fondato da Sant’Alfonso de’ Liguori, decisero, nel 1839, di esortare la cittadinanza alle prediche. Proprio per questo motivo, stabilirono di piantare nel terreno del centro della città cinque croci come luogo simbolico nel quale potersi incontrare per pregare dinnanzi ad un Calvario vero e proprio. Fu il francavillese Greco poi ad allargare il monumento ricoprendolo di ogni genere di frantumagli in ceramica e terracotta.