Domani riapre sul viale Aldo Moro il mercato settimanale completo ma ridotto

Domani martedì 9 giugno, il mercato settimanale di Manduria, completo di tutti i settori merceologici ma in numero ridotto per consentire il rispetto delle distanze, riaprirà sul viale Aldo Moro. Lo ha stabilito la commissione straordinaria con ordinanza numero 77 del 5 giugno, eliminando l’alternativa proposta dai rappresentanti di categoria che avevano candidato il sito alternativo della via per Uggiano Montefusco. Ipotesi poi bocciata a seguito del sopralluogo tecnico che aveva rilevato la presenza su quel tratto di strada di numerosi accessi privati che rendevano ancora più limitata l’area occupabile per la vendita.

Si è così deciso di tornare sul precedente luogo (sempre sino allo sgombero dell’area mercatale occupata dai tendoni della Fiera Pessima che si terrà la prima settimana di settembre), ridotto di ampiezza per garantire le misure di distanziamento. Sarà concesso un massimo di 131 posteggi, di cui 22 del settore alimentare e 109 del settore non alimentare (88 titolari e 21 giornalieri).