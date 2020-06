​Il comune invita a gettare i rifiuti sulla litoranea

«Tutti coloro che abitano o stanno eseguendo pulizie presso le abitazioni lungo la fascia costiera devono depositare i rifiuti solidi urbani (secco e umido) dopo le ore 20, lungo la litoranea salentina o sulla provinciale San Pietro in Bevagna – Manduria, fino al 14 giugno». Nessun sabotaggio e nemmeno una fake news. L’invito ad imbrattare bordi strada ed angoli del litorale con la spazzatura di ogni genere, è proprio il comune di Manduria. Questo sino al 15 giugno quando partirà anche nelle marine la raccolta differenziata porta a porta. Lo scrive in un avviso pubblico il responsabile del servizio Igiene dell’ente Messapico, Salvatore Montesardo. Che avverte: «Gli ingombranti (vecchi mobili, elettrodomestici, masserizie di grandi dimensioni) vanno conferiti presso il centro di raccolta nella zona industriale in contrada Acuti a Manduria, oppure chiamando il numero verde 800201816», per il ritiro a domicilio.



Trova quindi conferma quello che circolava da giorni: in mancanza di cassonetti della spazzatura (ritirati anzitempo senza apparente motivo, dalle marine di Manduria), i cittadini sono liberi di lasciare l’immondizia dove capita. Ed è quello che sta accadendo con spettacoli sotto gli occhi di tutti che non fanno certo bene all’immagine e all’ambiente.

Rende molto bene l’idea di come la cittadinanza ha preso tale decisione, il commento di una manduriana che nei giorni scorsi è stata multata perché sorpresa da una telecamera spia mentre lasciava dei rifiuti per terra vicino ad un cassonetto della litoranea.

«Mi chiedevo perchè ci hanno fatto una multa di 600 euro per aver messo la spazzatura nei cassonetti e una radio non funzionante e una scatola di cavetti ai lati, ed ora hanno tolto i cassonetti e ci hanno detto di mettere la spazzatura per strada?».

L’ingegnere Antonio Lisanti della Igeco, spiega l’origine dell’idea di lasciare le marine senza cassonetti. «Le modifiche introdotte al servizio – dice - sono stare disposte dal nuovo Direttore per l’esecuzione del contratto Dec (Andra Occhilupo, Ndr); l'eliminazione dei cassonetti – illustra ancora il responsabile della Igeco - è stata compensata da un servizio ponte per assicurare il recupero dei rifiuti esposti dai pochi utenti del periodo. Tanto ha ritenuto fare il nuovo Dec – fa sapere ancora Lisanti - essendosi reso conto che i cassonetti stradali erano ricettacolo di ogni tipologia di rifiuto indifferenziato il cui smaltimento si ripercuote economicamente sui cittadini». Secondo Occhilupo, quindi, la presenza di raccoglitori della spazzatura rappresentano una sorta di invito a delinquere. Sarà in parte così, ma rimane il problema di chi non è disposto a delinquere, magari preferendo trovare un numero di cassonetti sufficienti e adeguati alla popolazione per riporre la propria spazzatura che adesso, almeno sino al 15 del mese, è costretto ad abbandonare per terra esattamente come facevano prima i cosiddetti sporcaccioni. (Nelle foto la situazione a San Pietro in Bevagna)