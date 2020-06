Centro storico invaso dalle blatte, la protesta dei residenti

«Per favore fate un articolo sulle condizioni del centro storico invaso dalle blatte. Siamo infestati, vi giuro, a migliaia uscivano, talmente erano tante che me le sento ancora addosso. Siamo disperati». E’ questo uno dei tanti messaggi che in questi giorni stanno arrivano in redazione.

Alcuni spaventati come questa signora, altri molto più arrabbiati in preda alla disperazione perché hanno bambini piccoli in casa. Diverse anche le foto e i video che testimoniano questa proliferazione di scarafaggi probabilmente dovuta all’umidità e all’aumento della temperatura oltre naturalmente alla mancata opera di pulizia e disinfestazione dei collettori e tombini fognari.