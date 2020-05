Costringe uno sporcaccione a raccogliere la spazzatura e lo riprende in un video che pubblica su Fb

Il senso civico di un giovane ha prevalso sull’indolenza di tanti che di fronte ad una malefatta preferiscono girare lo sguardo dall’altra parte. Così questa mattina il giovane manduriano, Lorenzo Damiano, alla vista di un signore che buttava un sacchetto della spazzatura dal finestrino della macchina non ha esitato un attimo a fermarlo obbligandolo a riprendersi il la busta. Tutto documentato da un video che ha consegnato alla polizia municipale di Manduria pubblicando la versione oscurata sul proprio profilo Facebook.

«Stamattina – scrive il giovane manduriano sul social - ho beccato questo signore a buttare l'immondizia nella macchia mediterranea nei pressi della "Salina dei monaci". Per la privacy ho censurato il video, ma il video non censurato è già in possesso della Polizia Locale sezione di Manduria». Il protagonista della coraggiosa denuncia motiva così il suo gesto. «Condividete affinché tutto questo scempio finisca! Sono il primo a rispettare la gente anziana, ma se tutti fanno come ha fatto lui, vivremo in una discarica! Il tono era per fargli capire il grave sbaglio che stava commettendo».