La rabbia dei vigili del fuoco: "pochi uomini e mezzi"

I vigili del fuoco del distaccamento di Manduria hanno proclamato lo stato di agitazione, esteso anche al personale delle altre sedi della provincia di Taranto, per protestare contro l’insufficienza di uomini e mezzi. In un comunicato stampa diffuso dalla segreteria territoriale della Uil Funzione Pubblica, i pompieri di stanza nella città Messapica denunciano «l’assurda, sciagurata ed inconcepibile l’incapacità del comandante di Taranto di garantire uomini e mezzi riducendo l’efficienza e l’efficacia del dispositivo di soccorso del territorio di competenza».

Nel documento si fa riferimento ad un decreto emesso dal capo del corpo nazionale vigili del fuoco, Fabio Dattilo, che assegna al distaccamento manduriano un organico di 46 unità necessario a garantire, tra le altre cose, i servizi di supporto sul posto con autoscala ed autobotte che attualmente giungono dalla sede centrale di Taranto con tempi di percorrenza che superano i 40 minuti. Secondo il segretario provinciale della UilPa di categoria, Rocco Mortato e il segretario nazionale dello stesso sindacato, Valentino Prezzemolo che firmano l’atto di proclamazione dello stato di agitazione, il comandante provinciale di Taranto, Pierpaolo Patrizietti, avrebbe invece «pensato bene di destinare al distaccamento manduriano, in palese violazione delle vigenti normative, solo 29 persone, suddivise in 4 turni a copertura di ben nove comuni». I due sindacalisti fanno poi notare i pericoli che deriverebbero da tale scelta che metterebbe a rischio l’incolumità del personale e la poca efficacia del servizio rivolto all’utenza.

«Spesso – affermano i due dirigenti sindacali -, ci siamo trovati a dover rischiare la nostra incolumità oltre il dovuto perché in un incendio di grosse dimensioni, dove sono in pericolo le vite umane, non si possono attendere 40 minuti prima che arrivi un supporto esterno dal momento che con l’autopompa abbiamo un’autonomia idrica che difficilmente supera i 15 minuti di erogazione d’acqua; il paradosso – insistono i pompieri - è che spesso abbiamo l’autobotte chiusa in caserma perché mancano gli uomini».

I rappresentanti dei lavoratori dei vigili del fuoco se la prendono sempre con chi dirige il servizio a livello provinciale. «È assurdo – dicono -, il comandante non è stato in grado di inviare a Manduria nemmeno quattro unità in più che potevano garantire i mezzi in supporto. I vertici del Dipartimento – aggiungono - hanno il dovere morale e non solo, di intervenire».

Nel documento, inviato anche ai vertici nazionali e regionali del corpo dei vigili del fuoco, alle altre organizzazioni sindacali della categoria e per conoscenza alla Prefettura di Taranto, i lavoratori lamentano anche un depotenziamento della forza organica del distaccamento aeroportuale di Grottaglie. «Quasi quotidianamente – denunciano - per sopperire alle carenze di personale, talvolta anche programmate, presso altre sedi di servizio, viene operata una riduzione delle unità presenti nella sede di Grottaglie che da 8 passa a 7». Tale situazione esporrebbe il personale ad un grave rischio e influirebbe negativamente sui livelli di sicurezza, di efficacia e di efficienza del dispositivo di soccorso aeroportuale. Situazione ulteriormente aggravata dal frequente impiego di personale autista sprovvisto dell’abilitazione ai mezzi aeroportuali.

Nazareno Dinoi