Manduriambiente,​ dossier «bomba» di Curri e company

La discarica manduriana in contrada La Chianca non sarebbe stata mai accatastata quindi mai valutata l’agibilità per cui non avrebbe mai potuto versare i tributi locali dovuti al Comune di Manduria; alcuni terreni dove sorge non sarebbero mai stati regolarmente espropriati e risulterebbero quindi intestati ai proprietari originari. E non basta. Non è chiaro se la «Manduriambiente Spa», società controllata dalla “Unieco Holding Ambiente Srl di Reggio Emilia” sia in regola con i versamenti delle royalty che per contratto deve riconoscere al comune di Manduria nella misura di 5 euro (una revisione degli accordi non condivisa dal comune avrebbe dimezzato tale cifra), per ogni tonnellata di rifiuti conferita proveniente da altri comuni. Sono solo alcune presunte gravi inadempienze risultato di una ricerca documentale che ha generato un corposo dossier su cui hanno lavorato gli esponenti dell’associazione socio politica culturale, «Tutti insieme per Manduria». Una ricerca puntigliosa che vede la firma del segretario del gruppo, l’ingegnere Antonio Curri, già presidente dell’Ordine professionale della provincia di Taranto, politico e amministratore di vecchia data. Un tecnico quindi, tutt’altro che sprovveduto, persona qualificata e in grado di leggere le carte scoprendo cose che non s’è tenuto per sé ma rendendo partecipi i commissari straordinari che amministrano Manduria, i loro dirigenti comunali, il Prefetto di Taranto e persino la Procura generale della Corte dei Conti con un esposto-denuncia la cui importanza degli argomenti affrontati dovrebbe aver dato vita ad un’indagine per presunto danno erariale. «Forse è giunto il momento di chi è “preposto” alla vigilanza, non solo del territorio, di far emergere eventuali inadempienze della Manduriambiente e intraprendere gli opportuni provvedimenti!», si legge in un documento in cui l’associazione manduriana apre il vaso di Pandora sull’impianto in cui da un quarto di secolo scaricano i propri rifiuti 17 comuni del versante orientale della provincia di Taranto e, recentemente, da almeno altrettanti di altre province pugliesi sino a Bari. Un enorme business per chi l’ha gestita in questi anni e un innegabile “impiccio” dal punto di vista ambientale per il territorio manduriano.



La mancata vigilanza

Possibile che solo l’ingegnere Curri con la sua associazione “Tutti insieme per Manduria” abbiano avuto dubbi e voluto vederci chiaro sulla corretta gestione della discarica? Ma soprattutto, possibile che tutti gli altri sono all’oscuro dei risultati raggiunti dal loro lavoro di ricostruzione dei fatti? A quanto pare no, perché dagli atti presenti, anche i commissari straordinari inviati dal Ministero dell’Interno sono stati puntualmente informati su tutto. Con quale esito? Lo fa sapere l’Associazione “Tutti insieme per Manduria”: «Sin dal 2018 – si denuncia in un documento firmato da Curri e dal presidente dell’associazione, Angelo Dinoi -, si evidenziava sempre la “mancata vigilanza” dell’azione amministrativa della “Commissione Straordinaria del Comune di Manduria” e le “mancate azioni” dei soggetti deputati alla gestione delle risorse economiche, allo scopo di consentire la verifica dell’eventuale sussistenza di responsabilità connesse alla violazione di disposizioni di legge che disciplinano la corretta gestione delle risorse pubbliche». Chi avrebbe dovuto verificare, insomma, non lo avrebbe fatto nonostante i solleciti. Ed ecco nero su bianco le presunte omissioni e mancate vigilanze. «L’importo della “royalty” definita dalla Delibera di Consiglio Comunale di Manduria n.30 del 19.5.2015» sarebbe stata «modificata al ribasso dal Commissario dell’AGER (Agenzia regionale dei rifiuti, Ndr), attraverso una “revisione del contratto” del 24.10.2017 stipulato con atto privato tra Manduriambiente e il Commissario AGER Gianfranco Grandaliano». Di questo «sconto», si legge sempre nella denuncia di «Tutti insieme per Manduria», al comune di Manduria non sarebbe stato mai chiesto parere se sarebbe mai stato informato nonostante l’esistenza di un giudizio in sede civile in corso presso il Tribunale di Taranto riguardante proprio la “titolarità” di Manduriambiente nella gestione della discarica.

Altre «stranezze» riscontrate riguardano la «mancata compensazione ambientale mediante la realizzazione di opere, così come previsto negli atti autorizzativi ambientali (isole ecologiche e centri di smaltimento a servizio della comunità, realizzazione di impianti di compostaggio, chiusura del ciclo ed altro) senza i quali le autorizzazioni perderebbero di validità. E poi il mancato accertamento dell’agibilità dell’opera e dell’accatastamento dell’opificio che già da sole oltre a rendere amministrativamente e urbanisticamente «zoppa» l’opera, esporrebbero la società a pesanti sanzioni amministrative la cui non attivazione comporterebbe pesanti sospetti di omissione da parte di chi avrebbe dovuto controllare e non lo ha fatto.

Di questi ed altri argomenti sono a conoscenza tutti i dirigenti e gli attuali amministratori del comune che all’ultimo sollecito dell’associazione «Tutti insieme per Manduria» datato 24 aprile scorso non hanno nemmeno risposto.

Nazareno Dinoi