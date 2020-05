​Mazzarano assicura: niente rifiuti della Calabria a Manduria

I rifiuti provenienti dalla Calabria non arriveranno a Manduria. Lo ha assicurato ieri il consigliere regionale del Pd, Michele Mazzarano smentendo le indiscrezioni diffuse sul territorio negli ultimi giorni. “Le disposizioni dell’Ager diffuse oggi – ha spiega ieri Mazzarano - fanno finalmente chiarezza su una vicenda che stava rischiando di creare inutile allarmismo tra le istituzioni locali ed i cittadini».

Facendo seguito all’accordo sottoscritto tra la Regione Puglia e la Regione Calabria che prevede l’accoglimento di un massimo di 100 tonnellate di rifiuti e non oltre il 30 giugno, l’Ager ha individuato gli impianti adeguati in quello di Cavallino ed in quelli di Conversano e di Bari. «Una scelta di buon senso che condivido - aggiunge Mazzarano - per la quale voglio ringraziare Regione e Ager che hanno lavorato per evitare che i rifiuti di Reggio Calabria fossero trattati e smaltiti ancora negli impianti tarantini, come avvenuto spesso in passato con altre emergenze».