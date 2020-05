​Morgante: «Manduria pattumiera di Puglia, ma la discarica paga le royalty al comune?»

«L'amministrazione comunale di Manduria ha attivato tutte le procedure relative alla riscossione delle relative royalties che la società Manduriambiente deve riconoscergli per tutti i rifiuti che incamera dagli altri comuni?». E’ la domanda che si pone il consigliere regionale manduriano, Luigi Morgante che su questo ha anticipato una interrogazione rivolta al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e all’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Stea.

«Intendo con questo fare chiarezza su quanto sta avvenendo intorno alla discarica Manduriambiente, ed avere contezza dei costi e dei benefici per la comunità di tali decisioni e scelte operate». Morgante prende spunto dalle nuove destinazioni dei rifiuti provenienti da mezza Puglia diretti tutti nell’impianto sulla via pe San Cosimo alla Macchia (15mila tonnellate, quelli che si sanno, lavorati dall’impianto dell’Amiu di Bari per 1,5 milioni di euro da ottobre 2019 a giugno 2020). «La discarica Manduriambiente – scrive Morgante in un comunicato stampa - sembra essere diventata l’unico impianto della Puglia. Oltre a raccogliere e smaltire i rifiuti delle province di Lecce, di Brindisi, e di 17 comuni del versante orientale della provincia di Taranto – prosegue - dall'ottobre dello scorso anno incamera anche tonnellate di rifiuti speciali ‘pericolosi e non’ provenienti dall’impianto di biostabilizzazione della città di Bari: doveva essere uno smaltimento dalla durata limitata, secondo quando concordato da Amiu Puglia e dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager) – precisa il consigliere - ma le tonnellate di rifiuti classificati come ‘Cer 190501’ continuano quotidianamente ad arrivare, almeno fino al prossimo mese di giugno, con la comunità locale ignorata e bypassata, e senza adeguate informazioni sull’impatto ambientale di smaltimento di tale portata».

Morgante critica poi l’ultima decisione della giunta Emiliano di aprire le porte ai rifiuti della regione Calabria inserendo la discarica di Manduria tra i nove impianti pugliesi dove potrebbero essere smaltiti. «Tutto questo – conclude Morgante - a scapito della popolazione e del territorio di Manduria.