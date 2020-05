​Finalmente i dati sul coronavirus: a Manduria 12 positivi e due decessi

Dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Puglia, i manduriani contagiati dal virus sono stati 12, due dei quali sono morti. Il dato aggiornato al 20 maggio è stato fornito ieri dal Dipartimento di prevenzione della Asl di Taranto che ha finalmente fornito la statistica ufficiale del fenomeno comune per comune. A Manduria abbiamo avuto 12 Covid positivi, 9 uomini e 3 donne. Numeri più o meno noti tranne quello dei lutti, due secondo il bollettino Asl che sono completamente sfuggiti alle cronache locali fatta eccezione per un solo caso di cui si era anche ipotizzato ma seccamente escluso dagli stessi parenti.



I comuni del circondario manduriano segna questa situazione di contagiati: Sava 5, Torricella 5 e Avetrana 2. Con zero positivi vince la medaglia il comune di Maruggio rimasto ancora immacolato.

Con due decessi per Covid, la città Messapica conquista il terzo posto nel podio provinciale dove il secondo è occupato da Castellaneta e Martina Franca parimerito con 4 morti a testa e primo a Taranto con 11 lutti.