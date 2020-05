C'è l'accordo: la Fiera Pessima si terrà dall'1 al 6 settembre

La Fiera Pessima 2020 si terrà dall’1 al 6 settembre, in concomitanza con i festeggiamenti del santo patrono di Manduria. Così è stato deciso ieri dalla commissione straordinaria che ha accolto la proposta della società aggiudicataria della gara per la gestione e allestimento della campionaria. La “Fiere Lucane”, attraverso il suo avvocato Cosimo Micera, aveva presentato all’ente una proposta che consentiva l’espletamento dell’evento con il rispetto di tutte le normative sul distanziamento sociale.



Ieri i tre commissari riuniti in videoconferenza hanno così deliberato accogliendo la proposta a condizione che tutti i costi di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria non previsti nel bando), mantenimento e guardiania delle tendo-strutture, dalla data in cui è stata avanzata la proposta e sino al termine dello svolgimento dell’evento, siano totalmente a carico di “Fiere Lucane Società Cooperativa” con esonero espresso per l’Ente appaltante da qualsivoglia ristoro.

Una decisione che soddisfa l’impresa nella prospettiva, qualora fosse saltata, di ingenti perdite economiche. Ora il comune di Manduria, come previsto dall’ordinanza regionale sulla riapertura delle attività commerciali, mercati e fiere, dovrà stabilire tutte le misure idonee ad assicurare la salute dei visitatori e degli espositori applicando un apposito regolamento sui comportamenti e le misure da adottare da parte del gestore.