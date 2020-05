​Carrelli vuoti per la “Spesa Pagata” mentre i bisogni aumentano

L’iniziativa «Spesa Pagata» promossa dal nostro giornale e portata avanti dai volontari dell’associazione «Gruppo Volontari Protezione Civile e Ambiente» del presidente Silverio Dinoi, con il preziosissimo supporto di una quarantina di esercizi commerciali di Manduria, comincia a registrare un calo delle donazioni. I carrelli, ci fanno notare i volontari dell’associazione, sono sempre più vuoti mentre le richieste delle famiglie in difficolta sono sempre in crescita.



Per questo si chiede a tutti i manduriani un ulteriore sforzo di generosità almeno per un’altra settimana. I bisogni sono ancora tanti a fronte degli aiuti pubblici insufficienti e, in certi ambiti, assenti.

Persino la mensa per poveri della Caritas gestita dalla parrocchia della chiesa Madre di Manduria sarebbe stata costretta a mandare indietro gli indigenti (pare per un aumento di richieste da parte di famiglie con figli minori). L’altro giorno anche Cosimo Mandurino, conosciuto come Mimino Motorino, rimasto senza casa per un incendio doloso e ospitato in un B&B di Manduria che paga con la sua piccola pensione, si è rivolto ai volontari della “Spesa Pagata” per ricevere degli alimenti. Purtroppo da ieri anche lui è rimasto senza alcun sostegno perché i carrelli sono vuoti.