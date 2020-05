Didattica a distanza al Michele Greco: “Bullismo & Cyberbullismo-Comprendere per Prevenire”

Con la sospensione delle attività didattiche in presenza, in tutte le scuole si procede con la DAD (Didattica a distanza) per assicurare l’interazione tra docente e discente e tra pari. Il nostro Istituto Comprensivo “Michele Greco”, rappresentato dalla dirigente, professoressa Rita Pisarra, si è adoperato per avviare la DaD affidando anche in comodato d’uso Pc, tablet, schede di connessione dati, di proprietà della scuola, agli studenti che ne hanno fatto richiesta. Ciò affinchè a tutti gli alunni fosse garantito il diritto allo studio, per evitare disparità culturali e per agevolare il processo di apprendimento. Inoltre i docenti continuano a svolgere le attività di formazione/aggiornamento relative a tematiche attuali quali il “Cyberbullismo”, “La Valutazione degli apprendimenti”, “Strategie della valutazione integrata”, “Riprogettare: dalla didattica in aula alla didattica a distanza” ed altri.

L’Istituto Comprensivo Michele Greco non si ferma e martedì 5 maggio 2020, parteciperà a un evento seminariale on line, insieme ai trentacinque istituti scolastici della provincia di Taranto, aperto ai docenti referenti, ai genitori e ai dirigenti appartenenti alla rete, a conclusione del percorso formativo “Bullismo & Cyberbullismo-Comprendere per Prevenire”. Attraverso questo webinar, gli esperti, il dottor Egidio Francesco Cipriano, Psicologo e Presidente Associazione italiana Benessere Psicofisico “Memento Futuri”, il prof. Francesco Sandro Della Rocca, Consulente AICA per l’Informatica Giuridica e Giuseppe Pirlo, Professore Ordinario Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari e Presidente AICA Puglia, guideranno insegnanti e genitori a riconoscere i segnali di allarme negli atteggiamenti dei propri figli, soprattutto in questo periodo di lungo e assiduo utilizzo dei device e di internet sempre in nome di una cittadinanza digitale più responsabile e di un uso consapevole delle tecnologie.