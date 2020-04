1° Maggio in quarantena: “Festa del lavoro senza lavoro”, un disegno dei bambini per vincere

L’emergenza coronavirus ha messo in stand-by numerose attività lavorative alcune delle quali riprenderanno dal prossimo 4 maggio, mentre altre dovranno aspettare il mese di giugno.

Di conseguenza, quest’anno, la Festa del Primo maggio sarà insolita proprio per questo motivo. Tutti coloro che avrebbero dovuto dedicarsi al proprio mestiere e sentirsi parte integrante del gruppo dei lavoratori, saranno costretti a rimanere in casa. Se ne avessimo l’opportunità, in che modo potremmo rappresentare la Festa del lavoro senza lavoro?

Noi de La Voce di Manduria vorremmo porre questa domanda ai più piccoli che, come tutti noi, hanno accettato a malincuore questa quarantena. Sarebbe bello coinvolgerli in quella che tradizionalmente è la festa dedicata agli adulti e scoprire la loro interpretazione del tema scelto sotto forma di illustrazione.

Abbiamo quindi deciso di proporre un Contest Fotografico intitolato “Festa del lavoro senza lavoro” in collaborazione con il Caseificio Stella che mette in palio una cesta alimentare.

Come partecipare

- Metti "mi piace" alla pagina Facebook e Instagram del nostro giornale;

- Inviaci una foto del disegno del tuo bambino o bambina, massimo 10 anni di età, il cui tema sia “La festa del lavoro senza lavoro”. L’opera può essere realizzata utilizzando matite colorate, pennarelli, acrilici, acquarelli, ecc.

Puoi inviarci la foto (solo una) privatamente sulla pagina Facebook de La Voce di Manduria o su whatsapp al numero 3280287894. Insieme alla foto del disegno indicare il luogo (non necessariamente Manduria), l’autore del disegno e un numero di telefono. È possibile inviare le foto entro le ore 23:00 di sabato 2 maggio.

Come votare

Da domenica 3 fino a sabato 9 maggio sarà possibile votare la foto più bella sull’evento Facebook che pubblicheremo sulla pagina Facebook del giornale. La foto che riceverà più like si aggiudicherà il premio: una cesta alimentare offerta dal Caseificio Stella di Manduria. Sabato 9 maggio decreteremo pubblicamente il nome del vincitore di questa Festa del lavoro senza lavoro.

Francesca Dinoi