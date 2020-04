​Covid, il bollettino aumenta ancora il numero dei contagiati a Manduria

A meno che i redattori del quotidiano bollettino epidemiologico della Regione Puglia che monitora la diffusione del coronavirus non si divertano a colorare a vanvera i confini dei comuni (ipotesi poco credibile), al territorio comunale di Manduria è stata nuovamente assegnata la tonalità rosa più scuro che comprende la fascia tra 11 e 20 casi residenti contagiati dal Covid.



Era già successo una decina di giorni fa, per poi scendere dopo alcuni giorni nella fascia da 6 a 10 casi accertati di positività. Da ieri, nuovo balzo in avanti.

Uniche ipotesi che si possono fare a questo punto, vista la drammatica scarsa di informazione da parte del comune, è che qualche manduriano che era sottoposto a controllo domiciliare perché parente o frequentatore di positivi, si è a sua volta positivizzato. Quanto siano i nuovi casi certi, non è dato, purtroppo, sapere. Unica certezza, a questo punto, volendo escludere un altro refuso degli epidemiologici dell’Agenzia per la salute e il sociale della Regione Puglia, è che attualmente a Manduria ci sono almeno 11 persone con tampone positivo al Covid-19 (tra ricoverati e al proprio domicilio).

È ufficiale, invece, perché comunicato dalla Prefettura al Comune, il numero dei positivi affidati al proprio domicilio. Alla data di ieri, i manduriani domiciliari positivi al tampone, erano due mentre 8 erano quelli sottoposti a sorveglianza domiciliare con tampone non effettuato; uno, infine, con sorveglianza a casa e tampone effettuato con esito negativo.

I due positivi indicati dalla Prefettura non rientrano tra quelli ancora ricoverati che, al momento, dovrebbero essere almeno tre: la coppia di ritorno dalla crociera e il sessantenne dipendente ex Ilva. Il quarto che era ricoverato al Miulli di Acquaviva delle Fonti, è deceduto domenica scorsa, mentre non si hanno notizie del manduriano infettato e ricoverato in un comune della provincia di Bari.