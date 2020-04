Il premio del Contest Fotografico in beneficenza

A seguito del Contest fotografico “Pasquetta in Quarantena” organizzato dal nostro giornale in collaborazione con il Caseificio Stella, la vincitrice del premio in palio, Sara Modeo, ha voluto donare la cesta alimentare in beneficenza e acquistarne una da tenere per sé dallo stesso Caseificio.

Il gesto di solidarietà è partito dei due bambini della Modeo, Benedetta e Giulio, che è poi stato pienamente condiviso dai genitori. L’azione solidale è scaturita dal bisogno di voler, per quanto possibile, alleviare l’animo delle famiglie in difficoltà economica, durante l’era del Coronavirus.

«Avevamo spiegato ai nostri bambini la criticità del momento» spiega Sara, «e che esistono famiglie che hanno bisogno più di noi del premio. Pertanto,» specifica la manduriana, «avendo vinto, potremo applicare quella che era l’intenzione originaria, ossia donare ad una famiglia in difficoltà la nostra vincita.»

La famiglia Modeo ha affidato il certo al responsabile della Caritas di Manduria tramite la parrocchia di Santa Maria, affinché vengano destinati ai più bisognosi.

Francesca Dinoi