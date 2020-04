Il Comune annulla il contratto con la Igeco per l'interdizione di mafia

Con diciotto mesi di ritardo, l’ingegnere comunale Claudio Ferretti ha firmato ieri la risoluzione del contratto con la Igeco. Un atto dovuto, secondo fonti interne all’azienda leccese, per l’interdizione antimafia che commissaria alcune funzioni della società titolare del servizio di raccolta differenziata nel comune di Manduria. Un “atto dovuto”, appunto, che doveva essere fatto all’indomani del provvedimento interdittivo disposto ad ottobre del 2018 dalla Prefettura di Roma. L’amministrazione straordinaria del comune di Manduria sciolto per infiltrazione mafiosa, risolve così con abbondante ritardo un imbarazzante rapporto di lavoro con un proprio partner esso stesso interdetto per ragioni di mafia.

Ora il dirigente delle attività produttive dovrà fare una ricognizione per trovare, dalla graduatoria del vecchio bando di gara del 2011, una nuova società, tra le prime cinque classificate, disposta a prendere il posto della Igeco. Non ottenendo nessun risultato da questo tentativo, non resterà che avviare una nuova procedura di gara europea. Tempi lunghissimi, insomma. Nel frattempo il servizio sarà gestito sempre dalla Igeco che a sua volta sta percorrendo strade diverse per “ripulirsi” dal marchio interdittivo e riconquistare così l’appalto decaduto ieri.

La società della famiglia Ricchiuti ha ricevuto una prima risposta negativa dal Tar di Roma che ha respinto il suo ricorso. Si attende ora la decisione del Consiglio di Stato che dovrebbe esprimersi tra qualche mese.

I giudici del tribunale amministrativo avevano sostenuto «il coinvolgimento in vicende penali di particolare rilievo di alcuni amministratori del gruppo facente capo alla Igeco Spa, tutte figure di rilievo nell’ambito dell’organizzazione aziendale. La medesima società – sostiene il Tar - è risultata coinvolta anche in diverse operazioni di polizia giudiziaria». Grave anche, sempre secondo il Tar, la presenza nell’organico dell’azienda (non in quello di Manduria), di lavoratori con «pregiudizi penali di varia natura anche gravi, ed in particolare sei di essi risultano avere precedenti per associazione di tipo mafioso».