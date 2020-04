Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella ai tempi del Covid -19

Come disposto dal Servizio fitosanitario - dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, le misure fitosanitarie devono essere ritenute «attività indifferibili» e di «pubblica utilità» e pertanto devono essere assicurate con la massima tempestività, pur nel rispetto di ogni precauzione tesa a contrastare il contagio da Coronavirus.

La Commissione straordinaria di Manduria, in esecuzione delle disposizioni Regionali, già comunicate alle competenti Prefetture, ha disposto con ordinanza adottata in data odierna, l’obbligo per “tutti i proprietari e i conduttori di terreni e giardini posti nelle zone cuscinetto e di contenimento di Manduria, di effettuare entro il mese di aprile, le lavorazioni dei terreni necessarie per eliminare la coltre erbosa su cui vive lo stadio giovanile dei vettori”.