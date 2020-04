"Euro 2000" dona i dispositivi di protezione agli eroi del Giannuzzi

L’associazione manduriana Euro 2000 ha donati dei dispositivi individuali di protezione per il personale ospedaliero impegnato nella lotta contro il coronavirus. «Non è stato facile reperirli – scrive la dottoressa Giorgia Capogrosso, presidentessa dell’associazione -, tuttavia siamo riusciti a reperire 100 tute con cappuccio, 20 mascherine ffp2, 20 camici chirurgici e 30 visiere protettive».

I dispositivi sono stati consegnati alla farmacia ospedaliera. «Un riconoscimento – scrive la presidentessa Capogrosso - per i nostri eroi, medici, infermieri e tutte le altre figure che ruotano per far funzionare al meglio la macchina della sanità pubblica».