Buoni spesa per 300 famiglie, l'elenco dei negozi dove si possono spendere

Circa trecento famiglie manduriane hanno presentato richiesta per ricevere i buoni spesa alimentari stanziati dal governo centrale quale forma di sostegno per chi è maggiormente colpito dalla crisi lavorativa. Un numero sicuramente esiguo rispetto alle reali necessità di tanti nuclei familiari che per pudore o per altri fattori non hanno partecipato al bando. A partire da domani, agli aventi diritto tra i trecento che sono riusciti ad inoltrare richiesta telematica (gli uffici dei servizi sociali sono rimasti chiusi anche in questo periodo), il comune consegnerà i buoni spesa (sino ad un massimo di 500 euro, secondo il reddito e il nucleo familiare), con tagli di 10, 20, e 50 euro.

I buoni saranno consegnati nella fascia oraria 9.30 – 12,30 agli aventi diritto, per i quali l’istruttoria si è conclusa favorevolmente, che saranno contattati telefonicamente dagli uffici dei Servizi Sociali per fissare la data e l’ora per il ritiro dei buoni spesa. Si precisa che la consegna avverrà presso la sede del Comune, in via Fra B. Margarito, quartiere Santa Gemma e sarà fatta in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e sarà scaglionata al fine di evitare assembramenti.

Si rammenta che i buoni spesa non possono – nella maniera più assoluta – essere convertiti in denaro, non possono essere ceduti né commercializzati e hanno validità unicamente presso i punti vendita che hanno manifestato, e stanno nel frattempo manifestando, il proprio interesse alla costituzione della rete degli esercizi commerciali (si allega elenco degli esercenti che a tutt’oggi hanno aderito).

I Buoni Spesa non danno diritto al resto e qualora la spesa dovesse eccedere il valore del buono, il beneficiario dovrà integrare la differenza. Qualora ci sia un reale impedimento a recarsi presso il Comune, gli interessati dovranno contattare i seguenti numeri telefonici per concordare le modalità di consegna: 099-9702111 (digitare poi 9 – 4 – 1 – 3); 099-9702271 - 099-9702267.

I buoni spesa potranno essere spesi esclusivamente presso i seguenti esercizi commerciali convenzionati con l’Ente.

Supermercato PAM Via San Pietro Lunedì - Macelleria fanuli 1884 srl Piazza della Pietà sn: - Market Superette Vecchia Piazza Coperta Via Federico Schiavoni 4 - Erario dal 1905 Srls Via Diego Bianchi, 5 - Piazza della Pietà, 33 - Alimentari - Macelleria - Frutta e verdura Via S. Stasi ang. Via Bonifacio - Eurocasa Negozi srl - Punto Vendita Manduria Via per Maruggio, 80 - Eurocasa Negozi srl - Punto Vendita "Pane e Mortadella" Via per Maruggio, 74 - La Bottega del Gusto snc Via per Maruggi, 42 - Risparmiocasa Via Dalmazia 1/B - Parafarmacia Longo e Paternò Via Per Maruggio, 90/92 - Parafarmacia Don Bosco srls Via Maruggi0, 46 - Alimentari Via Antonio Bruno, 79 - Macelleria Via Antonio Bruno, 58 - Minimarket Via per Lecce, 33 -Vendita al detteglio generi alimentari Via Gian Leonardo Marugj,10 - Panificio Artigianale Generi Alimentari Via Ciccarello Montefusco 29, Manduria - Fraz. Uggiano Montefusco - Farmacia Cantoro Via Uggiano, 52 - MD SpA Punto Vendita 1 - Via Crispi, 84 - MD SpA Punto Vendita 2 - Via F.Massimo, 23 - Famila S.S. 7 Appia per Sava - School Market di Natascia Boccuni 22 - Farmacia Dott. Marsella Fabio sas Via degli Imperiali, 14 - Farmacia Bellocchi 24 Farmacia H24 SRL Corso XX Settembre, 42 - Farmacia Santa Chiara Via per Oria, 56 - Farmacia Dott. Luciano Luparelli Via Sant'Eligio, - Farmacia Spirito Santo del Dr. Dario Leonardo Dinoi Via Federico Schiavoni, 15 - EUROSPIN Puglia SpA