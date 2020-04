Covid, il giallo dei contagi, solo 8 quelli noti

Improvvisa impennata di contagi a Manduria. Nessuna certezza sui numeri che oscillerebbero, almeno da quello che mostra la mappa del bollettino epidemiologico della Regione Puglia che ieri, in base alla tonalità cromatica che differenzia i territori rispetto al numero di casi confermati, assegnava ai confini manduriani una forbice di contagi che oscilla tra gli 11 a 20 casi accertati.

Sino a ieri, quelli che risultavano alle cronache, erano otto, due dei quali contratto il virus in altre città (Taranto e Bari). Potrebbe trattarsi di un errore nella stesura del bollettino da parte del Dipartimento della Salute regionale, ma proprio per questo sarebbe più giusto che qualcuno parlasse e chiarisse. Silenzio, invece, dalle autorità locali, le uniche che potrebbero e dovrebbero svelare il mistero e infondere sicurezza alla popolazione.

Altra possibilità, se sarà confermato quel numero, è che oltre agli otto positivi accertati e ospedalizzati, ce ne siano altri positivi asintomatici e per questo trattati a domicilio dopo aver fatto il tampone. Non tutti, infatti, si rivolgono alle strutture ospedaliere, molti tra quelli che sono in isolamento volontario o obbligatorio vengono periodicamente controllati dal Dipartimento di prevenzione che attraverso il proprio medico curante rileva eventuali segni del contagio che rendono necessario il tampone. Nel caso di positività ma con sintomi lievi o assenti, l’ospedalizzazione non è prevista e si resta a casa sotto terapia.

Ad ogni modo, oltre ai sei casi già noti, i due manduriani positivi al Covid si trovano rispettivamente a Taranto e a Bari dove erano al momento del contagio, probabilmente ricoverati in qualche struttura di quelle città.

I primi casi certi a risultare positivi, sono stati i due medici di famiglia, entrambi ricoverati e in fase di guarigione. È poi toccato ad un ottantenne la cui moglie era assistita da uno dei due medici infetti. È stata quindi la volta della coppia, lei infermiera lui pensionato, reduce da una crociera nel mediterraneo. È dell’altro ieri la notizia del sesto contagiato, un sessantenne dipendente ArcelorMittal che sarebbe stato infettato da un parente che lavora in una regione del Nord. Infine il paziente della clinica privata tarantina dove si sta sviluppando un focolaio dai risultati ancora da scrivere.