Blasi anticipa tutti e distribuisce i "suoi" buoni pasto

Prosegue l’azione di sostegno sul territorio di Manduria della Farmacia H24 della famiglia Blasi. Dopo i caschi protettivi donati al personale del pronto soccorso di Manduria, l’imprenditore Luigi Blasi ha già consegnato ai responsabili delle tre principali parrocchie di Manduria, ovvero la chiesa madre (Don Franco), chiesa Santa Maria (Don Teodoro) e la parrocchia Don Bosco (Don Dario) buoni pasto da consegnare ai cittadini bisognosi. Tale iniziativa partirà da domani 2 aprile.

Chiunque si trovi in difficoltà potrà recarsi in queste tre chiese dalle ore 10 alle ore 12 di ogni giorno per ricevere un buono pasto completo (primo, secondo, contorno ed una bottiglia di acqua).

Per utilizzare il buono pasto si può prenotare telefonando al servizio catering di Zenzero in via primo Maggio a Manduria dalle ore 8 alle 10 che provvederà a consegnare a domicilio del beneficiario. «Tale iniziativa – fa sapere Blasi - viene posta in essere affinché nessuno debba mai sentirsi solo in questo particolare momento di bisogno. Si è scelta tale formula onde consentire che le parrocchie che operano direttamente sul territorio – aggiunge l’imprenditore - possano agevolare nel pieno anonimato la consegna di tali buoni e possano individuare e indirizzare i cittadini che hanno più bisogno».