Primi carrelli già pieni per la "Spesa pagata", l'elenco aggiornato della rete solidale

Primo carrello pieno della campagna solidale «Spesa pagata» promossa dal nostro giornale per sostenere le famiglie con problemi di approvvigionamento alimentare a causa del fermo delle attività lavorative autonome. Iniziata da questa mattina con i primi 19 punti vendita che hanno aderito alla rete (numero in continuo aggiornamento), molte attività hanno già chiesto di svuotare i carrelli pieni di prodotti.

I volontari della protezione civile del gruppo “Prociv-Arci”, stanno ritirando la merce che consegneranno alle famiglie manduriane più bisognose indicate dai servizi sociali del comune di Manduria. Giornalmente i volontari annoteranno tutti i prodotti ritirati per un resoconto settimanale delle consegne effettuate.

A chi è destinata la spesa pagate

Alle famiglie in difficoltà già censite dai servizi sociali ma anche ai “nuovi poveri” di questa emergenza pandemica.

Come funziona

Acquista un prodotto (non alcool o beni voluttuari) e lascialo nel carrello della spesa pagata.

A chi andranno i prodotti

Ogni giorno personale della Protezione Civile Prociv-Arci ritirerà i prodotti e li consegnerà a chi ne ha bisogno secondo un elenco fornito dai servizi sociali comunali e a chi li richiederà, autosegnalandosi su un numero di telefono riservato in uso alla Prociv-Arci che assicurerà assoluta riservatezza sui dati.

Ecco un primo elenco (in continuo aggiornamento)

1.Supermarket Conad, via per Avetrana

2.Supermarket Don Bosco, via Cosimo Moccia

3.Supermarket Erario Francesco, via Diego Bianchi

4.Market Gran Risparmio, via G. B de Falco

5.Supermarket Erario Antonio, piazza della Pietà via San Pietro

6.Bottega dei Salumi, via Marcello ang. Lamarmora

7.Alimentari Oasi del Gusto, via Uggiano, 62

8.Alimentari Gran Risparmio, via per Lecce

9.Super Sidis, via Lizio Idomeneo

10.Caseificio Stella via per Uggiano e via per Avetrana

11.Macelleria Salvatore Guerriero, via per Avetrana

12.Macelleria Fanuli, Piazza della Pietà

13.Macelleria Mimmo Guerriero, via Federico Schiavoni

14.Macelleria Andrioli, via Gramsci

15.Macelleria da Benedetto, via A.Bruno,58

16.Parafarmacia Don Bosco, via per Maruggio

17.Farmacia Santa Chiara, via per Oria

18.Parafarmacia Mancuso, via per Avetrana

19.Parafarmacia Valente, via S. Pellico

IN AGGIORNAMENTO

Gli esercenti interessati a far parte della rete "Spesa pagata" possono inviare l'adesione whatsapp ai numeri 336 374725 - 3924784537 oppure sui profili social del giornale