Manduria vicina al dolore di Bergamo

«Bergamo non mollare» (Bergamo Molamia in dialetto bergamasco). Così un manduriano che lavora nella città lombarda ha voluto dimostrare la vicinanza con i suoi colleghi e amici di Bergamo in questo difficilissimo momento di dolore e di lutti.

I suoi quotidiani contatti telefonici con i suoi conoscenti che vivono la tragedia della pandemia, permettono al manduriano di comprendere la reale situazione di emergenza, dramma e dolore che i media, pur volendo, non possono farci percepire. Così ha deciso di esporre uno striscione con la scritta d’incoraggiamento dedicata ai bergamaschi.