"Spesa pagata", rete solidale per le "altre" vittime del Covid

«Spesa pagata». È l’iniziativa promossa dal nostro giornale con la collaborazione della “Prociv Arci” di Manduria che mira a colmare anche in minima parte l’impossibilità di molte famiglie manduriane di acquistare alimenti e prodotti indispensabili per la persona e per la casa. Il fermo produttivo di tante attività che prima assicuravano un sostegno economico alle famiglie senza reddito o con sussidi di Stato insufficienti a tirare avanti, sta creando una sacca di "nuovi poveri" che non hanno mai usufruito degli aiuti attraverso i canali di assistenza pubblici. Ed è a loro che è soprattutto indirizzata l'iniziativa "Spesa pagata"

Come funziona

Il sistema per contribuire, già collaudato in altre realtà in questo periodo di emergenza Covid-19, è molto semplice. Ogni cliente dei punti vendita che aderiranno all’iniziativa (alimentari, prodotti per l’igiene, macellerie, farmacie e parafarmacie), può acquistare un prodotto a scelta che lascerà all’interno di un apposito carrello della «Spesa pagata».

Ogni giorno i volontari dell’associazione della Protezione civile ritireranno i prodotti del carrello solidale che distribuiranno equamente alle famiglie più bisognose scelte dall’elenco indicato dai Servizi sociali comunali o, per chi non è censito tra gli indigenti perché mai prima d’ora si era trovato in tali condizioni di estremo bisogno, si proporrà con una segnalazione da far pervenire ad un numero di telefono gestito dalla Prociv che garantirà un’assoluta riservatezza. Tale numero sarà comunicato in seguito alla costituzione della "rete".

In queste ore il nostro giornale sta sollecitando le attività commerciali di Manduria invitandoli ad aderire alla rete solidale. Chi è interessato, tra questi, può contattare la redazione sui canali social o con un messaggio o una telefonata ai numeri 336 374525 – 330 331600. Sarà nostra premura pubblicare e tenere aggiornato l’elenco.