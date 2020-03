"Le mascherine fai-da-te sono inutili", il primario e la prova dell'acqua VIDEO

Le mascherine fai-da-te realizzate con stoffa comune, non proteggono dal coronavirus. Il primario del pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria, Francesco Turco, lo ha spiegato in un video che ha pubblicato sul suo profilo Facebook.

Il direttore del servizio in prima linea nella lotta contro la pandemia, ha dimostrato in maniera chiara e pratica la differenza tra i diversi dispositivi di protezione individuale e le rispettive funzioni e indicazioni.

Partendo dalla mascherina con il massimo livello di protezione, la Ffp3, indicata per gli operatori che sono a contatto diretto con pazienti accertati o fortemente sospetti Covid-19 (118, pronto soccorso, terapie intensive, reparti Covid), il primario ha parlato delle mascherine chirurgiche indicate per tutti spiegando come sono composte e fornendo una dimostrazione pratica della loro utilità e impermeabilità all’acqua e quindi alle goccioline emesse con il respiro.

Versando la stessa acqua nelle mascherine fai-da-te, ha poi dimostrato che il liquido passa tranquillamente rendendo perciò inutile la protezione e anche pericolosa, aggiungiamo noi, perché offre una falsa sicurezza a chi la indossa esponendosi così a rischi di contagio per sè e per gli altri.

Il dottor Francesco Turco ha infine stigmatizzato l’iniziativa del suo comune di residenza, Torricella, che dai volontari della Protezione Civile, sta facendo consegnare alla popolazione queste mascherine fatte artigianalmente con tessuto normale.

Ecco il video