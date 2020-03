Sindaci presenti, il caso di Erchie, Avetrana e Bari

«Caro sindaco di Erchie, pensi anche ai miei concittadini di Manduria che sono abbandonati da tutti». Questo appello, lanciato su Facebook da una manduriana che vive a Erchie, comune dove l’amministrazione sta distribuendo mascherine a tutte le famiglie, ha fatto scattare la molla della solidarietà al primo cittadino di quel comune, Giuseppe Margheriti, che ha fatto recapitare alla manduriana una trentina di maschere chirurgiche.

La manduriana che ha ringraziato sul social, ha già fatto recapitare una parte dei dispositivi ai propri anziani genitori che vivono a Manduria. Il sindaco di Erchie ha inoltre promosso una iniziativa a sostegno dei suo concittadini più bisognosi che in questo periodo hanno difficoltà a fare la spesa. Ha lanciato una campagna di solidarietà invitando tutti a donare un prodotto del proprio carrello che sarà consegnato a chi ne ha più bisogno.

Anche il Comune di Avetrana sta facendo distribuire dai volontari della Protezione civile le maschere nelle case degli avetranesi. Ancora più concreta e plateale l’azione del sindaco di Bari, Antonio De Caro che consegna personalmente la spesa a casa degli anziani soli impossibilitati a spostarsi. Manduria, invece, per le ragioni che sappiamo, oltre a non fare niente di simile a quello illustrato prima, non sospende neanche il pagamento dei tributi locali e continua ad inviare le bollette a casa dei cittadini.