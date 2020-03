L'era del Covid - Fa commuovere la rete il canto di un'anziana ospite di una Rsa

«”Sandra, per favore, fai ascoltare questo brano alla mia mamma”.. come non poter esaudire il desiderio di una figlia! Ci siamo emozionati anche noi». È diventato virale nella rete il video di un’anziana ospite di una residenza sanitaria di Manduria che ascolta e canta il motivo della sua canzone preferita inviatale dalla figlia lontana.

La nonnina ascolta commossa e intona qualche frase del motivo che le ricorda la sua famiglia tenuta lontana dalle restrizioni per il contenimento del coronavirus.

Sandra, l’operatrice sanitaria che la fa ascoltare commossa, ha esaudito così il desiderio della figlia che le inviato il video che ha risvegliato per un attimo la mente sopita dell’anziana madre.