Manduriano che vive in Inghilterra dona mascherine e guanti a chi ne ha bisogno

Bari Covid in Puglia, oggi 120 positivi in più, 906 in totale

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 23 marzo, in Puglia, sono stati effettuati 601 test per l'infezione Covid19 coronavirus e sono risultati