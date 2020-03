Covid-19, da ieri il pronto soccorso si fa in tenda

Da ieri nell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria è operativa la tenda filtro che permetterà la selezione degli accessi al pronto soccorso attraverso due percorsi differenti e separati. Un corridoio esterno dedicato ai casi sospetti coronavirus positivi mentre quello principale per tutte le altre patologie.

Ne dà notizia il primario del Pronto soccorso, Francesco Turco che sul suo profilo Facebook illustra sinteticamente il funzionamento del nuovo servizio.

«Vi spiego brevemente come si accede in proto soccorso a Manduria. Tutti i pazienti si devono recare nella tenda di pre-triage – scrive Turco - dove troverete due infermieri che chiederanno i vostri dati e successivamente vi avvieranno in uno dei due percorsi programmati. Usate il pronto soccorso solo quando è necessario e rimanete a casa. Voi potete, noi no», conclude il primario.