Coronavirus, servizi comunali con il contagocce

Per l’emergenza coronavirus la commissione straordinaria del comune di Manduria ha disposto la chiusura al pubblico degli uffici comunali. È consentito l’accesso alle sole forze di polizia e giudiziarie per gli adempimenti di competenza. Il ricevimento al pubblico è limitato ai soli servizi essenziali come protocollo, anagrafe e cimiteriali con le modalità di seguito elencate.

Protocollo: l’utente lascerà l’atto da assumere al protocollo in apposito contenitore avendo cura di indicare un recapito telefonico o email sul documento per essere contattato e ricevere la ricevuta di avvenuta protocollazione. Non è consentito nessun accesso diretto all’ufficio.

Anagrafe: è consentito l’accesso esclusivamente per il rilascio di carta d’identità elettronica per motivi di lavoro, di urgenza legati allo stato di salute o scadenze improrogabili, previo appuntamento tramite email indirizzato a anagrafe@comune.manduria.ta.it. Nella richiesta di appuntamento dovrà essere prodotta specifica richiesta motivata accompagnata da opportuna prova documentale che attesti l’urgenza o la necessità. L’accesso all’ufficio dovrà avvenire in maniera controllata e dovranno essere rispettate le indicazioni fornite dal personale addetto, nonché le regole contenute nelle disposizioni normative richiamate. Sono sospese tutte le altre attività in front office. Per le certificazioni è possibile fare richiesta solo via email o pec ai seguenti recapiti: anagrafe@comune.manduria.ta.it anagrafe.manduria@pec.rupar.puglia.it.

Stato civile: è consentito l’accesso esclusivamente per le pratiche di morte e per la registrazione delle nascite previa comunicazione all’email statocivile@comune.manduria.ta.it. L’accesso all’ufficio dovrà avvenire in maniera controllata e dovranno essere rispettate le indicazioni fornite dal personale addetto, nonché le regole contenute nelle disposizioni normative richiamate. Sono sospese tutte le altre attività in front office. Per le certificazioni è possibile fare richiesta solo via email o PEC ai seguenti recapiti: statocivile@comune.manduria.ta.it

Servizi cimiteriali: è consentito l’accesso esclusivamente per consentire l’espletamento delle procedure di sepoltura, previa comunicazione all’email ufficiocimiteriale@comune.manduria.ta.it ovvero urp@comune.manduria.ta.it L’accesso all’ufficio dovrà avvenire in maniera controllata e dovranno essere rispettate le indicazioni fornite dal personale addetto, nonché le regole contenute nelle disposizioni normative richiamate. Sono sospese tutte le altre attività in front office.

Polizia locale: l’accesso al Comando di Polizia Locale è limitato ai soli casi di urgenza e dovrà essere eseguito secondo le modalità che saranno comunicate dal personale addetto alla valutazione preliminare. È possibile comunicare con la Polizia Locale utilizzando i seguenti canali: Centralino Pronto Intervento 0999713983 Mail: p.m.manduria@libero.it.