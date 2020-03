Emergenza virus, s'insedia il Comitato di coordinamento

Il comune di Manduria ha attivato ieri il Centro di coordinamento comunale (Coc) per assistenza alla popolazione colpita dall’emergenza connessa all’insorgenza di patologia da COVID-2019. L’organismo attiva tutte le risorse disponibili sul territorio comprese le Associazioni di volontariato di Protezione Civile al fine di rispondere al meglio alle necessità di assistenza alla popolazione durante lo svolgimento delle funzioni di assistenza.

Il Coc opererà nella sede dove è stata allestita la Fiera pessima (sospesa per la stessa emergenza) e sarà composto dalle seguenti figure: Il commissario Luigi Cagnazzo come coordinatore; l’ingegnere Claudio ferretti referente operativo; il medico Leonardo Greco del servizio igiene per l’assistenza alle persone; l’associazione Era del presidente Maurizio Barnaba per l’assistenza alla popolazione, preparazione e distribuzione dei pasti e allestimenti logistici; dal geometra comunale Michele Iunco per la fornitura di materiale, utenze e attrezzature necessarie a fronteggiare l’evento; il comandante dei vigili, Enzo Dinoi per la viabilità e vigilanza; la dottoressa Maria Antonietta Andriani per la comunicazione; il commissario di polizia, Antonio Gaetani per il supporto delle forze dell’ordine.

Dalla composizione del Coc è stata inspiegabilmente esclusa l’associazione di volontariato più rappresentativa “Pociv Arci Manduria” del presidente Silverio Dinoi. La Prociv Arci Manduria avrà funzioni di supporto ed interverrà su chiamata del Coc.