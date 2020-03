Covid-19, accessi limitati negli uffici comunali

Data la necessità non rinviabile di adottare misure precauzionali per contenere il più possibile il diffondersi del coronavirus, la segretaria del Comune di Manduria, Maria Eugenia Manduriani, ha individuato alcune scelte organizzative e operative per disciplinare l’attività degli sportelli aperti al pubblico e rendere più sicuri gli ambienti sia per i cittadini che per i dipendenti comunali.

Fino al 3 aprile, pertanto, i servizi al pubblico – tranne quelli considerati essenziali – saranno erogati solo su appuntamento e per ragioni indifferibili, inderogabili ed urgenti.

Ricevimento del pubblico

Il Ricevimento al pubblico è limitato ai soli servizi essenziali: protocollo e demografici. Per tutti gli altri uffici l’accesso ed il ricevimento del pubblico è sospeso.

A partire da lunedì 9 marzo e fino al 3 aprile (o comunque fino a nuova disposizione) il ricevimento sarà organizzato secondo nuove modalità e per tutti i servizi comunali si applicano le seguenti disposizioni operative:

Protocollo: apertura dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00; solo giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00.

Servizi demografici: mattina: mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 pomeriggio: solo giovedì dalle 16.30 alle 18.00

Urbanistica - ricevimento solo per pratiche urgenti ed improcrastinabili e previo appuntamento, solo giovedì mattina dalle 09.30 alle 12.00

Tributi - ricevimento solo per pratiche urgenti ed improcrastinabili e previo appuntamento, martedì mattina dalle 09.30 alle 12.00 giovedì pomeriggio 16.30 alle 18.00

Polizia Locale - ricevimento presso Corte Schiavoni - Comando Polizia Locale martedi ore 10.00/12.00 giovedi ore 16.00/18.00

Biblioteca Comunale: in applicazione del DPCM del 8/3 sospesa l'apertura dal 8 marzo al 3 aprile.

In tutti contatti con il pubblico deve essere garantita una adeguata distanza di sicurezza al fine di evitare la trasmissione (almeno un metro di distanza).