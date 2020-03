Covid-19, confermato: scuole chiuse sino al 15 marzo

Da domani a Manduria come in tutta Italia le scuole resteranno chiuse sino a domenica 15 marzo 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo le indiscrezioni e le smentite, è arrivata l’ufficialità del provvedimento adottato dal governo come misura precauzionale per contenere ulteriori casi di contagio da Covid-19 e che coinvolge oltre sette milioni di studenti.

«Abbiamo impiegato un po' di tempo, la notizia fuoriuscita anticipata» della chiusura delle scuole «è stata completamente improvvida» perché nella riunione di questa mattina «non ci siamo lasciati con una decisione finale in quanto avevamo demandato al professor Brusaferro (presidente dell'Istituto Superiore Sanità) un approfondimento per avere tutti gli elementi di valutazione». Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, parlando a Palazzo Chigi del corto circuito informativo sulla chiusura delle scuole. «La valutazione tecnico-scientifica ci è arrivata da poco, ed è mia responsabilità, in quanto firmatario del dpcm, disporre la chiusura delle scuole».



«Ci è arrivata la valutazione tecnico scientifica da poco - ha spiegato Conte - e nel margine di discrezionalità politica che rimane al governo, su proposta del ministro Speranza e sentita la ministra Azzolina, alla luce degli elementi acquisiti e che ognuno sta andando un po' per conto suo sul territorio, abbiamo ritenuto di sospendere fino al 15 marzo le attività didattiche, lasciando al comitato tecnico scientifico di valutare come stia evolvendo la crisi»