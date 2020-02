Massimo Lucia, dalle elementari alla Don Bosco alle missioni su Marte

Elementari alla Don Bosco, medie alla Fermi, maturità scientifica alla scuola militare Nunziatella di Napoli, dopo il biennio al liceo scientifico di Manduria e laurea in ingegneria aerospaziale all'Università del Salento. Poi il lavoro nei più importanti centri di ricerca spaziale d'Europa. Strada ne ha fatta il manduriano Massimo Lucia, classe 1989, sposato con Sarah, originaria di Oria.

«Dopo una breve esperienza in un centro di ricerca salentino sui materiali compositi (Cetma) e quasi due anni di lavoro come progettista presso GE Avio Brindisi (motori aeronautici) - racconta -, sono stato assunto in Leonardo (ex Finmeccanica) a Nerviano (Milano). Lavoro nel settore della multinazionale che si occupa di robotica spaziale».

Il ricercatore manduriano è coinvolto in alcuni dei progetti spaziali italiani più importanti del campo, come le trivelle delle missioni Exomars (Exomars Drill) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Luna27 (Prospect) di ESA e Agenzia Spaziale Russa (Roscomos), riguardanti bracci robotici per missioni su Marte, Luna e in orbita lontana (Deep Space) per conto di ESA e NASA.

«In particolare - spiega ancora l’ingegnere - la missione spaziale Exomars prevede il lancio di un rover (nominato Rosalind Franklin) sul pianeta Marte nell’ambito delle missioni di esplorazione spaziale interplanetaria finanziate da ESA. La trivella marziana (DRILL) sviluppata da Leonardo – prosegue il manduriano -, si occupa del carotaggio fino a due m di profondità al di sotto della superficie per raccogliere ed analizzare campioni di roccia marziana. Mi sono occupato personalmente della qualifica (test in condizioni termiche e atmosferiche assimilabili a quelle di Marte) del modello QM (Qualification Model) del DRILL e dell’integrazione del modello FM (Flight Model) sempre del DRILL che», ci confida «verrà lanciato a Luglio 2020 e che opererà direttamente su Marte.»

Si può dire di essere di fronte ad un’eccellenza manduriana che ha già collezionato diverse soddisfazioni nel campo aerospaziale dove opera e che, nonostante abbia girato il mondo, si senta legato alla sua terra.

«Sono molto orgoglioso dei progetti in cui sono coinvolto e sono felice di poter testimoniare la storia di un Manduriano che non ha dimenticato le sue origini», afferma l’ingegnere che torna a Manduria durante le festività natalizie ed estive dove vivono i genitori. Sua madre si occupa di volontariato con il gruppo Vincenziano di Manduria e suo padre è un ex professore e ingegnere in pensione. «Della mia città – racconta Lucia - ho sempre apprezzato il patrimonio culturale e storico. Purtroppo – aggiunge - devo dire a malincuore che la considero uno dei paesi peggio valorizzati e più malridotti del circondario per la scarsissima attenzione che l’amministrazione ha posto sull’argomento. L’assenza di un radicamento politico sul territorio ed una classe dirigente non in grado di garantire una partecipazione costruttiva della cittadinanza – aggiunge Massimo - fanno sì che il senso civico dei manduriani non abbia avuto modo di evolversi al meglio. Il radicamento così profondo della malavita – conclude -, rende tutto più grigio e triste».

Infine una speranza. «Volevo raccontare la mia storia personale per poter divulgare un percorso che potrebbe motivare molti giovani della mia Manduria».

Francesca Dinoi