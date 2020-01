Comune: concorsi regolari e trasparenti

Rendere pubblica la “banca dati” per le selezioni del concorso per 15 posti di ruolo al comune di Manduria (la preventiva pubblicazione delle batterie di domande da cui saranno sorteggiate quelle dei test da sottoporre ai disoccupati in concorso), è prevista dal regolamento ma non è obbligatoria. Così la segretaria generale Eugenia Malandrino, liquida i dubbi sollevati dal portavoce del movimento Manduria Noscia che in un documento chiedeva di rimandare le prove per permettere ai 3.300 partecipanti di conoscere in anticipo il gruppo di domande da cui saranno estratti quelli del test. Procedura, questa, utilizzata da molti enti pubblici per dare la possibilità ai candidati di studiare e presentarsi preparati alle preselezioni.

«Il regolamento comunale – chiarisce la segretaria – non prevede un obbligo tassativo di pubblicazione della suddetta banca dati». La segretaria poi rassicura. «Ad ogni buon conto – scrive – si intende rassicurare il movimento sul rispetto dei principi di trasparenza e par condicio dei candidati che saranno garantiti dalla puntuale e preliminare indicazione dei criteri di svolgimento delle prove a tutti i partecipanti, unitamente a modalità meccanizzate do correzione degli elaborati i cui esiti saranno oggetto di tempestiva pubblicazione».

Chi aveva sollevato il problema, Mimmo Breccia, non è soddisfatto della risposta. E rilancia. «In un Comune dove tutto si può fare tranne che stare tranquilli – scrive - ci hanno detto di stare sereni. Va benissimo, mica ci aspettavamo risposte differenti, abbiamo sottoposto una questione morale – conclude -, dimenticandoci che la moralità non va di moda da queste parti, da un bel po’ di anni».

In chiusura della questione, oggi le prove pre selettive previste inizieranno regolarmente.