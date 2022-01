Tredici positivi asintomatici scoperti con il Tampone Day di ieri

Secondo Tampone e mascherine day ieri a Manduria. Organizzato da La Voce di Manduria con il patrocinio morale dell'amministrazione comunale, l’evento è servito a scoprire tredici manduriani, tra cui tre bambini, positivi asintomatici e quindi inconsapevoli trasmettitori del virus. I loro nomi saranno da noi comunicati ai rispettivi medici curanti per le procedure del caso.

Il nostro giornale possiede ancora scorte di tamponi per cui si invitano comitati di quartiere, associazioni, scuole, parrocchie, luoghi di lavoro, ad avanzare la propria candidatura per una prossima giornata del Tampone Day dedicata a loro in esclusiva.

Oltre all’esame gratuito, i 108 cittadini hanno ricevuto in omaggio una mascherina FFP2, adulti e pediatriche colorate. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla generosità della Parafarmacia Federico II di Oria, dell’Associazione Cerva Regia di Manduria, della direzione della Scuola di ballo Team Dance Erario Academy di Manduria, di Gianni Portogallo, Leo Farina e Valentino De Valerio.

Grazie anche all’equipe di infermieri e soccorritori della postazione 118 di Manduria per l’esecuzione dei test, alle associazioni della Protezione Civile, Era e Prociv Arci e allo staff del giornale. Un grazie, infine, al comune di Manduria per la concessione del chiostro del vecchio palazzo di città dove si svolgeranno tutte le operazioni.