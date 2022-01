Malato di tumore senza assistenza medica perché non ha la residenza a Manduria

La legge è spietata e non conosce deroghe, neanche nei confronti di chi soffre malattie invalidanti. È il dramma vissuto da un 64enne originario della provincia di Brindisi che da più di un mese si è trasferito a Manduria. Per gli esiti di un tumore, l’uomo ha bisogno di continue cure e di prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario regionale non gli può più garantire perché è residente in una provincia diversa.

Il sessantaquattrenne che chiede aiuto attraverso il giornale, ha solo il domicilio a Manduria e non ancora la residenza per cui, trascorsi alcuni mese dalla presentazione di una residenza provvisoria, non ha più diritto a nessun genere di assistenza. «Mi hanno tolto anche il medico curante», si lamenta l’uomo che vive solo in casa e non può spostarsi agevolmente per badare alle sue cose personali. «Mi hanno comunicato che non avendo la residenza in questo comune – spiega – non ho diritto alle cure anche se sono malato e riconosciuto invalido al 100%». In effetti la normativa non permette deroghe se non seriamente motivate.

La Asl, da parte sua, ha concesso l’assistenza per alcuni mesi pur avendo la residenza in un altro comune della provincia di Brindisi, ma a quanto pare non è più possibile chiudere un occhio. «Se prende la residenza a Manduria – fanno sapere dagli uffici territoriali Asl -, avrà tutto quello che gli spetta; da parte nostra - concludono – non possiamo non rispettare le regole».