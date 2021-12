Dalla casa alloggio regali per i bambini fragili che hanno bisogno di un sorriso

Natale solidale da chi ha bisogno di solidarietà. Gli utenti della casa alloggio "Camminiamo insieme" cooperativa “La Vite” di Manduria, con la presidentessa Mina Daggiano e la coordinatrice Emiliana Ciurlia, hanno voluto donare dei giochi ai bambini meno fortunati.

Un gesto di solidarietà per rendere felici i più piccoli bisognosi di un sorriso e un abbraccio virtuale.

La cooperativa “La Vite” nasce con lo scopo di accogliere le persone bisognose e senza tetto. Si contano già 5 persone alloggiate che per svariati motivi si sono ritrovate nelle condizioni di essere aiutati. «Il progetto benefico è mirato a far capire che tutti, non solo a Natale hanno bisogno di un gesto d' amore che a volte parte proprio da chi lo vorrebbe ricevere», scrivono in una nota i responsabili del centro.