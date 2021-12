Infelice affermazione di Enrica Bonaccorti sui manduriani Primitivi come il vino (L'audio)

Mentre il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria è concentrato a bacchettare una appassionata di cucina che sbaglia l’etichetta di un Primitivo dolce naturale (lo ha definito Doc anziché Docg) chiedendo la rettifica della video-ricetta pubblicata sulla pagina Facebook del nostro giornale, al distratto CdA dell’organismo consortile gli sfugge un’affermazione sul Primitivo, quella sì, a nostro avviso, davvero censurabile, diffusa a livello nazionale su Rai Uno.

È quella della conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti all’interno della puntata andata in onda ieri del programma “Storie italiane”, dedicata all’ospite Anna Giuliano, la scrittrice dell’eros di Uggiano Montefusco che in diretta tv ha palesato le continue vessazioni che riceve all’interno del suo paesino e che da anni la costringono a barricarsi in casa.

«Devi uscire invece, andare in piazza e fare lo struscio e inalberare un bel sorriso», ha detto la Bonaccorti interrompendo la scrittrice. «Io ce l’ho una risposta – ha continuato - perché accade tutto questo lì. Perché: come si chiama il vino di Manduria? Il Primitivo! Quindi, forse, c’è un collegamento», collegando il nome del pregiato vitigno alla presunta arretratezza del popolo dove si produce.

Una caduta di stile a dir poco vergognosa e non una semplice gaffe alla Giurato. È, infatti, immediata e ragionevole la risposta della giornalista e conduttrice del programma dell’emittente pubblica Eleonora Daniele: «Enrica, perdonami, non si può fare di un filo d'erba un fascio. Non si scherza su queste cose. Mi sono anche occupata con Linea Verde – il programma di Rai Uno che racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze - di tante produzioni enogastronomiche e soprattutto di produzioni di vini e di tanta gente, contadini perbene che lavorano». Si difende poi la Buonarroti mettendo una toppa che è peggio del buco: «Gli ho fatto pubblicità e l’ho anche esaltato. Era una battuta, ha pure riso Alessandro», (il giornalista Cecchi Paone).

Quella della nota showgirl è stata una mirata e generalizzata offesa per tutti i cittadini di Manduria. All’interno di un programma in cui si raccontano storie di abusi, femminicidi e maltrattamenti, la Bonaccorti, questa storica signora della televisione italiana, ha deciso di sbeffeggiare con tono naif i manduriani. Tutti indistintamente, definendoli preistorici e beceri. Forse si è lasciata trascinare da un impulso improvviso. Non ci ha pensato due volte a quello che stava per dire offendendo apertamente più di 30mila abitanti e un vino, pregiato e rinomato in tutto il mondo che non ha bisogno, fortunatamente, di farsi pubblicità in contesti e con paragoni davvero di bassa portata. Non è forse questo, un comportamento primitivo? Almeno Luca Giurato ci faceva ridere. (Ascolta l'audio)

Marzia Baldari