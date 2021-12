Manduriambiente non chiude ma si trasforma sino al 2037

Secondo il piano pugliese dei rifiuti in discussione in Consiglio regionale, la discarica La Chianca gestita da Manduriambiente, già al centro di polemiche per la mancanza di agibilità scoperta dal Comune dopo quasi vent’anni di esercizio, deve avere una nuova vita e nuove funzioni. Esattamente il contrario alla chiusura, come sparano i manduriani e come chiedono alcuni esponenti politici, la giunta regionale che ha appontato il piano, ha preparato per la megadiscarica un futuro che non piacerà a molti: non sarà più una discarica per il trattamento meccanico biologico (TBM) ma sarà trasformata in discarica ReMat che sta per Recupero Materiali. «La rimodulazione degli interventi prevista – si legge nelle duemila pagine del piano -, richiederà quindi la rimodulazione del Piano di Azione di cui gli atti Deliberativi (che si citano, ndr), al fine del raggiungimento degli obiettivi di recupero fissati ed approvati dal competente Ministero. Si prevede – recita la bozza - di dotare di linea ReMat gli impianti di trattamento meccanico biologico Biwind srl del Comune di Cerignola e Manduriambiente srl di cui si prevede il mantenimento in esercizio, come meglio descritto nel seguito del presente paragrafo».

In sostanza l’impianto inaugurato nel 2004 che nel frattempo ha incamerato centinaia di migliaia di metri cubi di rifiuti provenienti da ogni parte della Puglia ed anche da fuori regione, dopo un opportuno revamping sarà dotato di un alinea ReMat per il recupero delle frazioni riciclabili contenute dei rifiuti urbani indifferenziati. Una sorta di differenziata della differenziata, insomma, dedicata al recupero di materiale speciali degli imballaggi anche industriali come poliuretano, gommapiuma, materassi ed altro materiale non classificabile come plastica, cartone, metalli, pari al 20% dell’indifferenziato che andrebbe in discarica. Un’altra notizia sgradita ai manduriani riguarda la durata della concessione che secondo il contratto iniziale doveva coincidere con la fine della capienza delle vasche: nel piano regionale, invece, la fine della licenza è fissata al 2037.

Naturalmente, sempre secondo il piano regionale dei rifiuti in procinto di essere definitivamente approvato, oltre alla linea ReMat Manduriambiente avrà l’esercizio dell’impianto di compostaggio simile a quello di Euro 2000 (già autorizzato) per una potenzialità di trattamento pari a 22.500 tonnellate all’anno di organico più altri 7.000 t di sfalcio di vegetazione.

Nazareno Dinoi