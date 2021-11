SongwRights, Arnò dirige la protesta per i diritti con Tricarico, Al Bano, Leali e tanti altri

Tricarico come ospite speciale e moltissimi altri artisti a Manduria per l’iniziativa “SongwRights, rivendicare i diritti con la musica”. Ferdinando Arnò è riuscito a coinvolgere i big della musica leggera e d’autore italiana per una causa che tocca il suo paese d’origine. Domani dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00 in piazza Garibaldi, la protesta in forma di canzone, l’urlo intonato targato Arnò per sensibilizzare la cittadinanza messapica alla persistente diffusione del tumore.

Decine di esibizioni live, testimonianze di tanti manduriani insieme alla solidarietà di artisti come Al Bano, Di Martino, Bobby Solo, Fausto Leali e Giovanni Caccamo. Saranno numerose le performance sonore e danzanti grazie ai The Wistons (Roberto Dell’Era e Lino Gitto), Ale Contini (Il Genio), Giovane Orchestra Jonica con Direttore Fabio Orlando, Zagor Street Band, Soqquadro Dance Company, Edgar Sardiello, Tony Guerriero, Mimmo Rollo, Luana Heredia, Georgeanne Kalweit, Denise Monteduro, Gaetano Carrozzo, Domenico Zizzi, Lelio La Tanza, Annamaria Raho, Pasquale Lombardi, Simone Prudenzano e il contributo video di Colapesce e Di Martino.

Quella di domenica sarà, quindi, una manifestazione collettiva per una Manduria unita al canto della solidarietà. SongwRights non è, però, l’unica iniziativa che vede promotore il musicista e attivista Arnò, impegnato fermamente nell’ultimo anno in numerose battaglie sociali di paese. L’incidenza della formazione del tumore, in particolare al cervello e alla tiroide, proprio nel distretto di Manduria è la più alta di tutto il sud Italia comprese le isole. A dirlo sono i dati registrati nell’azienda sanitaria locale di Taranto del mese di dicembre 2020, statistiche che non possono essere ignorate e che diventano per il maestro Arnò motivo indispensabile per lanciare la protesta performativa.

Vicino ai manduriani, il suo obiettivo è spingere la città messapica a diventare una località turistica di forte attrattiva iniziando con la tutela dell’ambiente, della salute e a creare coesione tra i popolani attraverso la musica. Se con i giovani è promotore d'idee innovative e critico su alcune decisioni amministrative nostrane, il musicista non pensa, al momento, a una carriera politica sebbene sia spesso al centro di discussioni pubbliche. Dedito alla musica e a come possa trasferire positivamente energia, crede fermamente quanto questa possa unire le persone.

