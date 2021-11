“Ballando con le stelle” con il truccatore manduriano Giuseppe Dimagli

Ha truccato Malgioglio con i simboli contro il femminicidio e realizzato un video – saluto dall’ex calciatore Fabio Galante: “Il vostro vino è eccezionale, siete i più forti di tutti”

È il manduriano Giuseppe Dimagli, il protagonista del trucco contro il femminicidio su Cristiano Malgioglio apparso nella terza puntata di “Ballando con le stelle”. Sempre lui, che dal talent della Carlucci ha regalato a noi della Voce di Manduria un video – saluto dall’ex calciatore italiano Fabio Galante che esulta: “Il vostro vino è eccezionale, siete i più forti di tutti”.

Una mezzaluna rossa nella zona periorbitale sinistra, segno di una tumefazione, e di dolore e sangue con tre strisce di rossetto su quella destra. È il messaggio in vista sul volto del cantante Malgioglio al quale si cela il truccatore Dimagli, anche lui vicino alle tematiche della violenza contro le donne. È stata, infatti, una serata emozionante quella del talent di ballo condotto da Milly Carlucci che ha visto nella terza puntata il cantante Malgioglio esibirsi con addosso tutti i simboli del contrasto alla violenza sulle donne: il trucco, i guanti e le scarpe rosse sulle note del brano di Marisa Monte, “Aida Ben”. Un passo a due commovente soprattutto per la presenza della sua dama, la ballerina Kinnunen, in dolce attesa.

Nella quarta e ultima puntata andata in onda su Rai Uno sabato 6 novembre, è sempre il make - up artist manduriano a truccare la coppia danzante Fabio Galante e Giada Lini, purtroppo eliminata dopo lo spareggio con Alvise Rigo e Tove Villfor a fine serata. Il dirigente sportivo Galante, grazie alla gentilezza del truccatore manduriano, ha voluto omaggiare la città messapica e il suo vino Primitivo prima del suo ritiro dal talent. Ancora una volta, Manduria riceve gradimenti e riconoscimenti da personaggi illustri per la sua qualità indiscussa, segno di un marchio che non smentisce il suo prestigio nazionale e internazionale.

Marzia Baldari