"Aiutatemi a trovare i miei nonni manduriani che non ho mai conosciuto"

«Aiutatemi a ricostruire le mie origini manduriane». Dopo tre anni dal primo appello, ancora senza esito, Vittoria Antonelli che vive a Noicattaro in provincia di Bari, torna a lanciare l’appello per la ricerca dei suoi nonni materni manduriani che circa 70 anni fa affidarono senza adozione la propria figlia di nome Maria ad una famiglia di Rutigliano, sempre nel barese. Quella bimba abbandonata è morta nel 2016 all’età di 69 anni e dora sua figlia Vittoria vuole ricostruire le sue origini messapiche.

«Vorrei trovare i miei nonni che non ho mai conosciuto, genitori naturali della mia mamma che non c’è più. Loro sono di Manduria». Inizia così l’appello di Vittoria che è nata a Rutigliano e che vive ora a Noicattaro, in provincia di Bari. E’ dal barese che iniziano le tracce che potrebbero aiutare Vittoria Antonelli a ricostruire il suo albero genealogico con radici a Manduria.

La donna che da ricerche fatte nelle anagrafi dei comuni, conosce tutti i nomi dei suoi nonni materni (che non pubblichiamo per non violare la loro privacy), ci tiene molto ad incontrarli e soprattutto sapere se a Manduria vivono sorelle o fratelli della sua mamma, suoi zii o i suoi cugini, tutti parenti diretti che non ha mai conosciuto e non sa nemmeno se sono mai esistiti.

Il cognome da cui partire è quello dei Gennari, molto diffuso a Manduria. I suoi nonni che intorno al 1950 vivevano ancora a Rutigliano, si trasferirono per sempre a Manduria lasciando la loro piccola figlia di nome Maria Gennari ad una famiglia che l’ha poi cresciuta come una figlia propria. La piccola Maria è poi vissuta a Rutigliano dove si è sposata ed ha avuto dei figli tra cui Vittoria protagonista del tenero appello.

Secondo le informazioni della signora Vittoria, il suo nonno manduriano (di cognome Gennari), è nato il 10 gennaio 1913 ed è morto nel 2007, mentre dovrebbe essere ancora viva la nonna di nome Marietta e forse, altri due o tre figli, suoi zii naturali. Ed ecco il desiderio di Vittoria. «Tra qualche giorno – dice - ricorrerà il quinto anniversario di morte della mia mamma e sarebbe per me una gioia immensa ricordarlo con la bella notizia di aver finalmente trovato i suoi genitori e la sua famiglia che non ho mai conosciuto». Pubblichiamo anche le foto di Maria Gennari da piccola (più o meno quando fu lasciata a Rutigliano), e di lei adulta. Chiunque dovesse avere notizie utili allo scopo può contattare in privato la nostra redazione che si prenderà cura di informare l’interessata.