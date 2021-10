“L’ospedale merita la promozione”, lunedì si prepareranno le proposte da dare a Lopalco

È stata convocata per lunedì prossimo alle 15,30 la quinta commissione consiliare (Assistenza e servizi sociale, ambiente, igiene pubblica, istruzione e cultura) per discutere in merito al consiglio comunale monotematico sull’ospedale Marianna Giannuzzi previsto per giovedì prossimo.

I consiglieri che si riuniranno nella sala consiliare dovranno stilare la bozza della delibera che dovrà contenere le proposte migliorative per il Giannuzzi da sottoporre per l’approvazione all’attenzione dell’assemblea del 21 a cui prenderanno parte i sindaci dei comuni del distretto sanitario manduriano ed anche l’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco oltre al direttore generale della Asl, Stefano Rossi e la dirigente medica del Giannuzzi, Irene Pandiani.

L’orientamento comune, almeno quello degli amministratori locali, è quello di far rientrare l’ospedale nella categoria del primo livello così come lo sono i presìdi di Martina Franca e Castellaneta mentre quello di Manduria è stato declassato ad ospedale di base. Un mezzo impegno in tal senso lo fece intendere il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e lo stesso Lopalco quando chiesero agli abitanti dei comuni del distretto manduriano il sacrificio di sopportare i disagi della conversione in ospedale Covid. Il sindaco Pecoraro in quella ed in altre occasioni si è sempre dichiarato garante di quella tanto attesa rinascita del Giannuzzi.