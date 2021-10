La Uil nazionale ha scelto il vigile del fuoco manduriano Valentino Prezzemolo come testimonial della campagna “Zero morti sul lavoro”. In una breve intervista pubblicata su Youtube, il pompiere messapico, dirigente nazionale del sindacato di categoria Uil, parla del suo lavoro sottolineando il valore che lo stesso rappresenta dal punto di vista della sicurezza delle popolazioni in difficoltà.

Prezzemolo sottolinea poi le incongruenze del sistema, dal punto di vista della previdenza e della retribuzione, assolutamente non adeguato al ruolo e ai compiti. Innamorato comunque del suo lavoro, il pompiere manduriano racconta le sue disavventure e gli infortuni subiti sul campo e invita comunque i giovani ad indossare la pesante e scomoda divisa: “sarete gratificati – dice - dall’aiuto che sarete in grado di dare alle persone in difficoltà».

Ecco la presentazione della video intervista intitolate “Ove tutti fuggono, noi andiamo”.