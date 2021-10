Tumori alla tiroide, dati preoccupanti

Si è sempre parlato a Manduria di una preoccupante alta incidenza di malattie alla tiroide tra i residenti, soprattutto donne. Si è anche detto dello stupore dei medici di vari centri italiani specializzati nella cura di questa malattia (quello di Pisa soprattutto), per l’elevato numero di pazienti manduriani. Tutte voci senza alcun riscontro che ora c’è ed è preoccupante: «i valori più alti di tumori alla tiroide si rilevano nei distretti di Manduria e Grottaglie». A certificarlo questa volta è la coordinatrice del Registro Tumori della Asl di Taranto, dottoressa Antonia Mincuzzi che ha messo nero su bianco i dati che servivano ai manduriani per verificare «le voci». A procurarseli è stato l’artista manduriano, Ferdinando Arnò, che nella sua battaglia contro ogni genere di inquinamento dell’ambiente, si è recato personalmente negli uffici della struttura epidemiologica e statistica della Asl ionica chiedendo ed ottenendo le tabelle sulle patologie alla tiroide (e non solo quelle) aggiornate al 2017.

L’analisi epidemiologica degli studiosi non fa stare tranquilli gli abitanti dei due distretti che comprendono tutti i comuni del versante orientale della provincia di Taranto (Avetrana - Fragagnano - Lizzano - Manduria - Maruggio - Sava – Torricella, Carosino - Faggiano - Grottaglie - Leporano - Monteiasi - Montemesola - Monteparano - Pulsano - Roccaforzata - San Giorgio Ionico - San Marzano Di San Giuseppe).

Lo studio pubblicato nel registro tumori illustra i numeri dei casi registrati in tutti i comuni della provincia dal 2006 al 2017 dai cui si scopre che in undici anni ci sono stati 1833 malati di tumore tiroideo con una media di circa 152,8 casi all’anno: ogni due giorni e mezzo un cittadino che vive nell'area ionica scopre di avere un cancro alla ghiandola situata al centro del collo. Questo su scala provinciale, con una maggiore frequenza, secondo lo studio fatto dai ricercatori della struttura di epidemiologia di Taranto, nei due distretti orientali.

Il grafico quantifica anche l’entità del fenomeno assegnando una maggiore frequenza nel distretto della città delle ceramiche con un tasso di standardizzazione del 44,53% per le donne e il 12,20% per gli uomini seguita dai comuni della città Messapica che presenta uno standard medio del 43,24% per i tumori femminili e il 14,22 di quelli maschili.

Le cause di questa malattia non sono del tutto note, ma si conoscono almeno due fattori di rischio: le radiazioni ionizzanti e la familiarità. Studi più recenti mettono in relazione la malattia con l’inquinamento ambientale. Del tutto incidentale, forse, la presenza di megadiscariche di rifiuti solidi urbani (Manduria) e speciali (Grottaglie) situate proprio nei due distretti con il più alto tasso di casi di cancro alla ghiandola.

Nazareno Dinoi