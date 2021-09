Dal 15 ottobre obbligo del permesso vaccinale per varcare il municipio, anche per i politici

Dal prossimo 15 ottobre entra in vigore l’obbligo del green pass per tutti i dipendenti comunali, sia pubblici che privati ed anche per i politici. Il Comune di Manduria ha già stabilito le regole da seguire individuando i settori e gli uffici che dovranno vigilare sul rispetto della legge. Quindi dall’entrata in vigore del decreto legge, i politici dovranno esibire il certificato verde se vorranno varcare le porte del municipio anche per le sedute consigliari o lavori di commissione.

Dovranno dimostrare di essersi vaccinati tutti i dipendenti di ruolo o a tempo determinato, anche di imprese appaltatrici esterne e chiunque svolga lavoro di volontariato o di collaborazione con gli uffici o figure istituzionali.

A partire da quella data, se il dipendente comunica di non avere il green pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento. Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari. Le disposizioni per il lavoro pubblico si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive.