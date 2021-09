La Rsa Villa Argento cambia proprietà, acquistata da una coop per 8 milioni di euro

La residenza sanitaria assistenziale “Villa Argento” di Manduria sta cambiando proprietà. Dopo una lunga trattativa, è stato annunciato un accordo per il passaggio dalla Isapa Srl, attuale proprietaria della struttura situata sulla via per Lecce, alla cooperativa sociale “Il Salvatore” di Castellana Grotte, provincia di Bari.

L’acquisizione dell’intero pacchetto societario (oltre alla Rsa di Manduria anche un altro immobile nel comune di Monteparano), è stata valutato in circa 8milioni di euro. L’operazione, come riporta il giornale barese, Il Quotidiano Italiano, è stata condotta da un gruppo di professionisti composto dagli avvocati Carmela Tiziana Pulpito e Giacomo Cuscito, dal dottor Giovanni Biscozzi per l’ambito contabile-legale e dal dottor Antonio Cuscito per gli aspetti finanziari.

“L’acquisizione, che si completerà nel corso dei prossimi mesi . spiega il giornale - sarà supportata da un leverage finanziario e rappresenta una delle prime progettate dalla cooperativa nell’ambito di una sua più ampia progettazione di concentrazione e di razionalizzazione dei suoi servizi RSA e clinici in Puglia.

La Rsa Villa Argento conta 120 posti letto suddivisi in nuclei da 30 per piano. La residenza nasce su una superficie totale coperta di 2.900 metri quadrati alla periferia Sud della città Messapica.